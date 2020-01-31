СМИ: Поставки китайских смартфонов в РФ приостановлены из-за коронавируса
Китайские производители смартфонов уведомили российских партнёров о приостановке поставок в связи с продлением каникул из-за китайского коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники на рынке.
В материале утверждается, что сроки поставок уже сдвинули производители Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также Apple, у которой есть производство в Китае.
Источник «Коммерсанта» на рынке продавцов электроники сообщил, что некоторые компании из-за ситуации в Ухане экстренно переключаются на поставки из других регионов.
Пока каникулы на предприятиях в Китае продлены до 10 февраля, но есть вероятность, что их срок снова продлят. Опрошенные изданием эксперты полагают, что задержка поставок на две недели не станет критичной для российского рынка, но если поставок не будет дольше, возможен дефицит.
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