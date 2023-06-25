СМИ: полиции сдались несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер»

По информации издания, в Ростове-на-Дону полиции сдался 30-летний выходец из Калининградской области и 50-летний краснодарец. Бойцы заявили, что не собираются возвращаться к своим подразделениям.

Также сообщается, что автомобиль с вагнеровцами накануне приехал к полицейскому участку в Ельце с такими же намерениями. В отношении военнослужащих началась проверка.

Соглашение о возвращении подразделений ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря удалось достичь накануне вечером, напоминает «Радиоточка НСН».

