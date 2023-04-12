СМИ: почти половина россиян верит в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет

Отмечается, что почти в три раза больше граждан, чем в 2014 году, теперь верят в возможность создания постоянной базы на Луне и добычи полезных ископаемых на других планетах. Каждый пятый россиянин полагает, что в ближайшие 50 лет появятся недорогие турпоездки в космос.

В переселение человеческого рода на другие планеты стали верить меньше: в нынешнем году лишь 7% россиян, а в 2014 году - аж 14%.

Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил «Радиоточке НСН», что сегодня Россия делит лишь четвертое место с Евросоюзом по развитию космической отрасли.

