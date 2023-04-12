СМИ: почти половина россиян верит в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет
Почти 45% жителей России уверены, что в ближайшие полвека состоится запуск пилотируемого корабля на Марс, пишет RT со ссылкой на исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что почти в три раза больше граждан, чем в 2014 году, теперь верят в возможность создания постоянной базы на Луне и добычи полезных ископаемых на других планетах. Каждый пятый россиянин полагает, что в ближайшие 50 лет появятся недорогие турпоездки в космос.
В переселение человеческого рода на другие планеты стали верить меньше: в нынешнем году лишь 7% россиян, а в 2014 году - аж 14%.
Глава Института космической политики Иван Моисеев заявил «Радиоточке НСН», что сегодня Россия делит лишь четвертое место с Евросоюзом по развитию космической отрасли.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Путин призвал значительно нарастить производство спутников
- Писатель Эдуард Багиров умер в 47 лет
- США ввели санкции против Хуснуллина, «Металлоинвеста» и «МегаФона»
- СМИ назвали имя владельца самой большой яхты в мире
- СМИ рассказали о содержании попавших в интернет секретных материалов Пентагона
- «Проблема в генерале Лебеде»: Пригожин ответил на вопрос об уклонистах
- В Краснодаре отменили концерт Ярослава Евдокимова
- СМИ: почти половина россиян верит в запуск пилотируемого корабля на Марс в ближайшие 50 лет
- Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море
- «Адвокат запретил»: Ахеджакова не стала отвечать на вопрос о спонсировании ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru