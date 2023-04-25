СМИ: оперслужбы Москвы с 26 апреля переводят на усиленный режим

Для МВД и Росгвардии усиленный режим будет действовать с 26 апреля по 10 мая. Для сотрудников МЧС с завтрашнего дня вводится режим чрезвычайной ситуации, отмечает издание.

На время режима усиления отпуска и выходные для сотрудников отменяются.

Источник ТАСС в Федеральной службе охраны (ФСО) сообщил, что Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Мера связана с подготовкой к проведению парада в честь Дня Победы, передает «Радиоточка НСН».

