СМИ: оперслужбы Москвы с 26 апреля переводят на усиленный режим

Сотрудников Министерства внутренних дел и Росгвардии в Москве переведут на усиленный режим несения службы, сообщает Telegram-канал Baza.

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Для МВД и Росгвардии усиленный режим будет действовать с 26 апреля по 10 мая. Для сотрудников МЧС с завтрашнего дня вводится режим чрезвычайной ситуации, отмечает издание.

На время режима усиления отпуска и выходные для сотрудников отменяются.

Источник ТАСС в Федеральной службе охраны (ФСО) сообщил, что Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Мера связана с подготовкой к проведению парада в честь Дня Победы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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