СМИ: Nestle в сентябре повысит цены на детское питание в России

Компания Nestle в России с 4 сентября планирует на 9% повысить отпускные цены на детское питание, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письма компании ритейлерам.

Отмечается, что это произойдет из-за значительного снижения курса рубля. Изменения коснуться заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также готовых завтраков (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и напитков из какао.