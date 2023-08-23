СМИ: Nestle в сентябре повысит цены на детское питание в России
Компания Nestle в России с 4 сентября планирует на 9% повысить отпускные цены на детское питание, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письма компании ритейлерам.
Отмечается, что это произойдет из-за значительного снижения курса рубля. Изменения коснуться заменителей грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также готовых завтраков (Nesquik, Cosmostars, "Хрутка") и напитков из какао.
Ранее диетолог перечислила основные ошибки родителей при кормлении детей. Специалист Прия Тью отметила, что родители допускают ошибку, ставя ненужные ограничения. Диетолог отметила, что вредные продукты не стоит запрещать, нужно лишь ограничить их и не забывать о сбалансированном питании. Тью посоветовала помнить о сахаре, который в избытке присутствует в детском меню. Причем это касается не только глазированных напитков или сладостей, но и полезных продуктов, например, йогуртов. Диетолог посоветовала изучать состав продуктов перед тем, как давать их детям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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