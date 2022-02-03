СМИ: на Кубани отказали в лечении ребёнку со СМА, для которого собрали 121 млн рублей

Иммуногенетик и специалист в лечении орфанных болезней Александр Курмышкин заявил, что минздрав Краснодарского края отказал семье трёхлетнего Марка Угрехелидзе в лечении спинально-мышечной атрофии (СМА) препаратом «Золгенсма», сообщает «Коммерсант».

Фонду «Круг добра» разрешат закупать «Золгенсму» до ввода в оборот

По его словам, на эти цели был собран 121 млн рублей, однако консилиум врачей, несмотря на показания, отказал семье мальчика, объяснив своё решение нецелесообразностью лечения.

«Готовим обращение в СК о совершенном преступлении в отношении ребёнка», - заявил Курмышкин.

Ранее в России впервые зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире - созданный в США препарат генной терапии «Золгенсма», предназначенный для лечения СМА, пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
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