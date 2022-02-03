СМИ: на Кубани отказали в лечении ребёнку со СМА, для которого собрали 121 млн рублей

По его словам, на эти цели был собран 121 млн рублей, однако консилиум врачей, несмотря на показания, отказал семье мальчика, объяснив своё решение нецелесообразностью лечения.

«Готовим обращение в СК о совершенном преступлении в отношении ребёнка», - заявил Курмышкин.

Ранее в России впервые зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире - созданный в США препарат генной терапии «Золгенсма», предназначенный для лечения СМА, пишет журнал «Профиль».

