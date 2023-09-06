СМИ: На Камчатке остановили эксплуатацию чешских самолетов
Эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 завода Aircraft Industries остановлена в Камчатском крае с 1 сентября из-за нехватки запчастей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».
Эксперты связывают эту ситуацию со сложностями с параллельным импортом - логистические цепочки усложняются, сроки выполнения увеличиваются, как и стоимость.
По оценке Ространснадзора, из-за санкций две тысячи авиарейсов в 2022 году были совершены на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации, пишет «Коммерсант».
Эксплуатацию самолетов с запчастями с истекшим сроком можно считать нормальной практикой, заявил «Радиоточке НСН» бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его словам, запчасти не могут в один момент резко стать непригодными для использования, это лишь меры предосторожности.
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