СМИ: На Камчатке остановили эксплуатацию чешских самолетов

По оценке Ространснадзора, из-за санкций две тысячи авиарейсов в 2022 году были совершены на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации, пишет «Коммерсант».

Эксплуатацию самолетов с запчастями с истекшим сроком можно считать нормальной практикой, заявил «Радиоточке НСН» бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов. По его словам, запчасти не могут в один момент резко стать непригодными для использования, это лишь меры предосторожности.

