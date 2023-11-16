СМИ: Музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию и купил там жилье

«Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок», - сказала Кулигина и подчеркнула, что не знает причину переезда.

Однако окружение музыканта не знает о его переезде. Шоумен Стас Барецкий сообщил, что Шнуров давно собирался покинуть Россию, но сейчас большую часть времени проводит на родине, хотя время от времени летает в Германию. В свою очередь певица Зоя, которая работает вместе со Шнуровым, заявила, что на данный момент музыкант проживает в РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы подозревают Анастасию Кулигину в краже у лидера группы «Ленинград» более 5,5 миллиона рублей.

Анастасия Кулигина стала работать на семью Шнуровых, уйдя с должности главпродюсера RTVi. Ей доверили важные финансовые вопросы – в частности, она ведала одним из банковских счетов жены Шнурова Ольги, переводя с него деньги себе на карту для оплаты оказываемых семье артиста услуг, на зарплату обслуживающему персоналу и самой себе. Однажды реальная стоимость покупки трех бутылок вина не сошлась с переведенной суммой на 30 тысяч рублей. Ольга Шнурова обнаружила и другие переводы на карту помощницы, после чего обратилась в органы, передает «Радиоточка НСН».

