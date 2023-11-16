СМИ: Музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию и купил там жилье
Российский музыкант Сергей Шнуров тайно переехал в Германию вместе с семьей, купил там жилье и перевез вещи. Об этом стало известно «Комсомольской правде» со слов матери бывшей помощницы музыканта Анастасии Кулигиной – Валентины Кулигиной.
Она рассказала, что Шнуровы почти все время живут в ФРГ, а в России у них остался лишь обслуживающий персонал. По словам женщины, Анастасия начала перевозить вещи работодателей в Германию осенью прошлого года, в том числе драгоценности и домашних животных.
«Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок», - сказала Кулигина и подчеркнула, что не знает причину переезда.
Однако окружение музыканта не знает о его переезде. Шоумен Стас Барецкий сообщил, что Шнуров давно собирался покинуть Россию, но сейчас большую часть времени проводит на родине, хотя время от времени летает в Германию. В свою очередь певица Зоя, которая работает вместе со Шнуровым, заявила, что на данный момент музыкант проживает в РФ.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы подозревают Анастасию Кулигину в краже у лидера группы «Ленинград» более 5,5 миллиона рублей.
Анастасия Кулигина стала работать на семью Шнуровых, уйдя с должности главпродюсера RTVi. Ей доверили важные финансовые вопросы – в частности, она ведала одним из банковских счетов жены Шнурова Ольги, переводя с него деньги себе на карту для оплаты оказываемых семье артиста услуг, на зарплату обслуживающему персоналу и самой себе. Однажды реальная стоимость покупки трех бутылок вина не сошлась с переведенной суммой на 30 тысяч рублей. Ольга Шнурова обнаружила и другие переводы на карту помощницы, после чего обратилась в органы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru