СМИ: Мужчина попытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
Житель Северодонецка по заданию Центра информационно-психологических операций Украины готовил провокацию и пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.
По словам собеседника агентства, злоумышленника выявили во время проверки транспорта. В автомобиле мужчины обнаружили пакет с елочными игрушками «с интересным текстом»: надписями, разжигающими межнациональную рознь, в частности призывами убивать русских.
Отмечается, что мужчина намеревался развесить игрушки на елке около одного из учебных заведений в центре Луганска. Таким образом Киев хотел сымитировать «проукраинские настроения» в городе.
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