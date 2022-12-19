СМИ: Мужчина попытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка по заданию Центра информационно-психологических операций Украины готовил провокацию и пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

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По словам собеседника агентства, злоумышленника выявили во время проверки транспорта. В автомобиле мужчины обнаружили пакет с елочными игрушками «с интересным текстом»: надписями, разжигающими межнациональную рознь, в частности призывами убивать русских.

Отмечается, что мужчина намеревался развесить игрушки на елке около одного из учебных заведений в центре Луганска. Таким образом Киев хотел сымитировать «проукраинские настроения» в городе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПровокацияЛуганск
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