СМИ: Мужчина попытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

По словам собеседника агентства, злоумышленника выявили во время проверки транспорта. В автомобиле мужчины обнаружили пакет с елочными игрушками «с интересным текстом»: надписями, разжигающими межнациональную рознь, в частности призывами убивать русских.

Отмечается, что мужчина намеревался развесить игрушки на елке около одного из учебных заведений в центре Луганска. Таким образом Киев хотел сымитировать «проукраинские настроения» в городе.

