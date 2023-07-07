СМИ: Минтруд предложил предоставить статус многодетных замещающим семьям
Многодетными в России могут признать все семьи, воспитывающие трех и более детей до 18 лет либо в возрасте до 23 лет, если ребенок проходит очное обучение. Соответствующий проект указа подготовил Минтруд, пишут Известия.
Как отметили в ведомстве, новые нормы будут распространяться также на усыновленных детей в составе многодетной семьи.
«Кроме того, такой статус получат и замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка в них», — добавили в Минтруде.
По словам вице-спикера Госдумы, главы рабочей группы по сохранению традиционных ценностей Анны Кузнецовой, изменения уравняют в правах более 2 млн российских семей, а установление общих критериев позволит решить целый спектр проблем, в том числе связанных с льготами для многодетных.
В Минтруде также сообщили, что на уровне регионов указанный статус могут расширить «с учетом национальных и культурных особенностей развития» субъекта и социально-экономической и демографической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru