СМИ: Милохин не оказался в базе федерального розыска МВД
20 сентября 202300:40
Российский блогер Даня Милохин не числится в базе федерального розыска, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на онлайн данные базы МВД РФ.
При запросе информации система не выдает данным, что молодого человека объявили в розыск.
Ранее стало известно, что тиктокер, который недавно улетел из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru