СМИ: Милохин не оказался в базе федерального розыска МВД

Российский блогер Даня Милохин не числится в базе федерального розыска, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на онлайн данные базы МВД РФ.

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При запросе информации система не выдает данным, что молодого человека объявили в розыск.

Ранее стало известно, что тиктокер, который недавно улетел из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Дани Милохина
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