СМИ: мигранты напали на двух жителей Самары

По предварительным данным, она произошла между мигрантами и местными жителями. На видео видно, как компания мужчин из ближнего зарубежья нападает на двух граждан. В соцсетях говорится, что конфликт произошел в кафе «Монплезир». У одного местного жителя диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, у второго — перелом ребер, обширные гематомы головы.

Выясняются обстоятельства происшествия и его причины.

Ранее толпа мигрантов набросилась на подростка в подмосковном Одинцово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

