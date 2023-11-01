СМИ: мигранты напали на двух жителей Самары
Следователи ведут проверку после публикации в соцсетях о драке в кафе Самары, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, она произошла между мигрантами и местными жителями. На видео видно, как компания мужчин из ближнего зарубежья нападает на двух граждан. В соцсетях говорится, что конфликт произошел в кафе «Монплезир». У одного местного жителя диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, у второго — перелом ребер, обширные гематомы головы.
Выясняются обстоятельства происшествия и его причины.
Ранее толпа мигрантов набросилась на подростка в подмосковном Одинцово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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