СМИ: Кабмин не поддержал поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии

В октябре депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил добавить в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации положение, которое предусматривает освобождение не проходивших военную службу от призыва по частичной мобилизации, отмечает «Свободная пресса».

Как отмечается в отзыве кабмина, в соответствии с Конституцией защита страны — долг и обязанность гражданина РФ.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым ... предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — говорится в документе.

Также в отзыве указано, что в пояснительной записке к законопроекту не приведен анализ правоприменительной практики для определения количества россиян, подпадающих под действие инициативы. Также документ не позволяет оценить степень влияния нормы на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил и других формирований во время общей или частичной мобилизации.

По словам Матвеева, правительство имеет в виду всеобщую мобилизацию, и подобный подход возможен лишь в случае объявления войны.

Ранее правительство не поддержало инициативу Михаила Матвеева о переходе на летнее и зимнее время, напоминает RT.

