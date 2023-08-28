СМИ: Граждане Китая начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС
Жители Китая начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, пишет РИА Новости. Такая тенденция фиксируется на автомобильном пункте пропуска после начала сброса Японией воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.
При этом таможенники отметили, что не видят большого ажиотажа вокруг соли среди граждан Китая. А в Китае призывают граждан не переживать, ведь на морскую соль приходится только 10% от всего объема потребления.
Ранее глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа, сообщило NHK. Отмечается, что против этого выступали Россия и Китай. В случае аварии на «Фукусиме-1» последствия для экологии будут гораздо более страшными, чем сброс воды, поэтому из двух зол было решено выбрать меньшее. Об этом «Радиоточке НСН» заявил председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик.
В Россельхознадзоре ввели усиленный контроль за ввозимыми из Японии морепродуктами, сообщила пресс-служба ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru