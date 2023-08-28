СМИ: Граждане Китая начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС

Жители Китая начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, пишет РИА Новости. Такая тенденция фиксируется на автомобильном пункте пропуска после начала сброса Японией воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

При этом таможенники отметили, что не видят большого ажиотажа вокруг соли среди граждан Китая. А в Китае призывают граждан не переживать, ведь на морскую соль приходится только 10% от всего объема потребления.