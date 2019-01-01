СМИ: Глава отдела кадров пензенского СК уволена за улыбку Бастрыкину

Руководитель отдела кадров Следственного комитета по Пензенской области Елена Лебедева, предположительно, уволена после того, как улыбнулась сна совещании с участием глав СК Александра Бастрыкина. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным портала, всё произошло 26 июня, когда Лебедева участвовала в совещании с главой ведомства, посвященному детям. Бастрыкин потребовал, чтобы к будущему году в кадетском корпусе Следственного комитета не менее половины воспитанников составляли выходцы из подшефных ведомству детских домов.

Глава пензенского отдела кадров улыбнулась в этот момент, то не осталось не замеченным Бастрыкиным. Вспылив, он предложил женщине отправится трудиться куда-нибудь на поприще сельского хозяйства. Вслед за этим Лебедеву уволили в течение дня.

В самом областном управлении СК подтвердили факт отставки руководителя отдела кадров, однако говорят, что она ушла по собственному желанию.

