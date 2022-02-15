СМИ: Дмитрий Песков переболел «омикроном»

Сам Песков подтвердил изданию факт заражения и уточнил, что из-за этого восемь дней работал на удалёнке.

Источники Baza добавили, что пресс-секретарь главы государства болел в лёгкой форме, однако по этой причине он не смог посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Песков заявил, что вопрос введения в России локдауна на фоне высокой заболеваемости коронавирусом не актуален и во властных кабинетах даже не обсуждается, сообщает «Свободная пресса».