СМИ: Для детей эффективность вакцины Pfizer составляет менее 60%
Эффективность обеих доз вакцины Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от двух до четырех лет составляет 57%. Об этом сообщает американский портал Axios.
При это, по данным источника, для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет - 50%.
До этого в компании заявили, что эффективность двух доз этих вакцин оказалась ниже, чем ожидалось. Сейчас в организациях тестируют применение третьей дозы препарата.
Ранее российские вирусологи Анатолий Альтштейн и Георгий Викулов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержали массовую вакцинацию подростков.
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