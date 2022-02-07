СМИ: Для детей эффективность вакцины Pfizer составляет менее 60%

Эффективность обеих доз вакцины Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от двух до четырех лет составляет 57%. Об этом сообщает американский портал Axios.

При это, по данным источника, для детей в возрасте от шести месяцев до двух лет - 50%.

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До этого в компании заявили, что эффективность двух доз этих вакцин оказалась ниже, чем ожидалось. Сейчас в организациях тестируют применение третьей дозы препарата.

Ранее российские вирусологи Анатолий Альтштейн и Георгий Викулов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержали массовую вакцинацию подростков.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусДетиВакцинация
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