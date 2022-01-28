СМИ: депутатов Госдумы оставили без обедов
28 января 202213:23
В Госдуме с 31 января закроют все столовые и буфеты, сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в парламенте.
Собеседник агентства уточнил, что причиной стал коронавирус и увеличение числа заболевших. По данным источника, столовые и буфеты в парламенте закроют на две недели.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности принять такие меры, которые смогли бы остановить распространение штамма коронавируса «омикрон», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- Дочь Назарбаева вышла из политсовата партии «Нур Отан»
- Токаев назвал коррупцию спусковым крючком январских беспорядков
- Лавров: Ситуация на Украине является «милитаристским психозом»
- Лукашенко призвал оппозиционеров покаяться и вернуться в Белоруссию
- В Кремле признали, что число заболевших COVID-19 больше официальной статистики
- СМИ: депутатов Госдумы оставили без обедов
- Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированной атакой
- Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
- Песков рассказал об антипрививочниках в администрации Кремля
- В Тверской области нашли живым пропавшего семилетнего мальчика
28 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru