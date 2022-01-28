СМИ: депутатов Госдумы оставили без обедов

Собеседник агентства уточнил, что причиной стал коронавирус и увеличение числа заболевших. По данным источника, столовые и буфеты в парламенте закроют на две недели.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности принять такие меры, которые смогли бы остановить распространение штамма коронавируса «омикрон», сообщает RT.