СМИ: Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы

Отмечается, что Милохин зарегистрирован в Москве, однако в столице на учет не вставал.

Ранее, 8 сентября, стало известно, что Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявку в Минобороны и призвала ведомство обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию.

Уже 12 сентября сообщалось, что Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из аэропорта Внуково. Позднее представитель блогера Елизавета заявила, что тиктокер не получал повестку о призыве на срочную службу в армию, передает «Радиоточка НСН».

