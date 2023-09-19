СМИ: Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы
Тиктокер Даня Милохин, который недавно улетел из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Милохин зарегистрирован в Москве, однако в столице на учет не вставал.
Ранее, 8 сентября, стало известно, что Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявку в Минобороны и призвала ведомство обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию.
Уже 12 сентября сообщалось, что Милохин покинул Россию и улетел в Дубай из аэропорта Внуково. Позднее представитель блогера Елизавета заявила, что тиктокер не получал повестку о призыве на срочную службу в армию, передает «Радиоточка НСН».
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