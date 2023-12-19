СМИ: Число вызовов врачей в Москве увеличилось более чем в два раза
Количество вызовов врачей в Москве увеличилось более чем в два раза, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, вместо обычных 11 тысяч вызовов в конце 2023-го фиксируется до 25 тысяч вызовов в сутки, в основном обращаются пациенты, которые жалуются на высокую температуру.
Источники Baza отмечают, что болеют и сами врачи, в связи с чем на смене вместо 12 диспетчеров скорой помощи работают по 5–6 человек. Вместо 250–300 консультаций медики принимают до 600 пациентов.
При этом отмечается увеличение обращений к МЧС из-за разбитых ртутных градусников - до 20 подобных заявок ежедневно.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что машины скорой помощи в Москве переоборудуют до конца года в соответствии с программой полного оснащения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru