СМИ: более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться
Большинство работающих за границей граждан России готовы в ближайшее время вернуться в страну. Об этом сообщает РИА Новости.
В качестве основных причин для возвращения респонденты назвали личные обстоятельства, карьерные возможности и верну в экономический рост страны в будущем. Отмечается, что миграционный поток в ближайшие год-два может повернуть вспять.
В то же время выросло число граждан, готовых покинуть страну ради карьеры. В 2020 году таких респондентов было 47%, в 2023-м - 58%.
Исследование проведено консалтинговой компанией «Яков и Партнеры» и компанией HeadHunter.
Россияне назвали самые раздражающие фразы начальства. По данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», хит-парад возглавила фраза «На будущее», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru