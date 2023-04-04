СМИ: более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться

В качестве основных причин для возвращения респонденты назвали личные обстоятельства, карьерные возможности и верну в экономический рост страны в будущем. Отмечается, что миграционный поток в ближайшие год-два может повернуть вспять.



В то же время выросло число граждан, готовых покинуть страну ради карьеры. В 2020 году таких респондентов было 47%, в 2023-м - 58%.

Исследование проведено консалтинговой компанией «Яков и Партнеры» и компанией HeadHunter.

Россияне назвали самые раздражающие фразы начальства. По данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», хит-парад возглавила фраза «На будущее», передает «Радиоточка НСН».

