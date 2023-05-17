СМИ: Блогера Нигай проверят на неуплату налогов
Блогера Карину Нигай проверят на неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что активисты из «Ветеранов России» написали соответствующие заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
По данным СМИ, общественники заинтересовались делами Нигай после анонса нового марафона блогера. Нигай планирует проводить встречи по «наставничеству» у себя дома, стоимость участия в марафоне составляет от 1 до 1,5 млн рублей.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей, проводящих курсы личностного роста, подтверждать свои компетенции. Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН поддержала инициативу, указав, что такие тренеры должны подтверждать свои умения и состоять в профессиональной ассоциации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru