СМИ: Блогера Нигай проверят на неуплату налогов

Отмечается, что активисты из «Ветеранов России» написали соответствующие заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

По данным СМИ, общественники заинтересовались делами Нигай после анонса нового марафона блогера. Нигай планирует проводить встречи по «наставничеству» у себя дома, стоимость участия в марафоне составляет от 1 до 1,5 млн рублей.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал обязать блогеров-коучей, проводящих курсы личностного роста, подтверждать свои компетенции. Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в беседе с НСН поддержала инициативу, указав, что такие тренеры должны подтверждать свои умения и состоять в профессиональной ассоциации.

