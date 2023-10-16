СМИ: адвокатов РФ хотят лишать статуса из-за отъезда за границу
Правительство РФ предложило добавить в закон «Об адвокатуре» поправку, согласно которой российских адвокатов могут лишить статуса за отъезд за границу на год и больше, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).
Уточняется, что лишить статуса адвоката смогут, если человек не появлялся в России больше года или же и вовсе решил переехать в другую страну без уважительной причины.
В списке уважительных причин для отъезда значатся в частности лечение и обучение.
Ранее ФСБ возбудила дело о госизмене в форме перехода на сторону противника против адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом), напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранителей, после начала специальной военной операции Новиков вступил в ряды теробороны Украины, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru