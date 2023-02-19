Слушателями бесплатных вебинаров по аддитивным технологиям стали более 460 человек

По его словам, аддитивные технологии позволяют усовершенствовать производство в промышленном секторе, строительстве, медицине и дизайне и других сферах.

«Для опережающей подготовки столичных инженеров в прошлом году в «Московской технической школе» открылось направление «Аддитивные технологии». Кроме того, совместно с нашим партнером, компанией HARZ Labs, организовали бесплатные вебинары по аддитивным технологиям», - пояснил он.

Из-за повышенного интереса к технологии организаторы в февраля открыли второй цикл вебинаров. По словам генерального директора образовательного центра Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарьи Ореховой, специалисты стараются привить слушателям «аддитивное мышление» и научить применению 3D-печати на практике.

По ее словам, организаторы уже в ближайшее время дадут анонс курсов более прикладного характера в онлайн и офлайн.

