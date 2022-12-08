«Слова сильнее». Клишас объяснил отсутствие указа о конце мобилизации
Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью изданию «Ведомости» заявил, что власти не могут выпускать письменный указ по любому общественно-значимому поводу.
Отвечая на вопрос об отсутствии указа о завершении в стране частичной мобилизации он указал, что в России нет большей легитимности, чем у слова президента Владимира Путина.
«Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — подчеркнул сенатор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписание отдельного указа об окончании частичной мобилизации в России не требуется, сообщает RT.
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