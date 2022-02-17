Следователи допросили задержанного политолога Соловья

Следователи допросили российского политолога Валерия Соловья, который ранее был задержан в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: задержан политолог Валерий Соловей

Мужчина покинул здание Следственного комитета и отправился домой. На данный момент профессор находится в статусе свидетеля.

Ранее сообщалось, что у Соловья дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. После этого экс-профессора МГИМО и его сына доставили в следственные органы.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЭкстремизмСледственный Комитет Рф
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