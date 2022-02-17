Следователи допросили задержанного политолога Соловья
17 февраля 202203:05
Следователи допросили российского политолога Валерия Соловья, который ранее был задержан в рамках расследования уголовного дела об экстремизме, сообщает «РЕН ТВ».
Мужчина покинул здание Следственного комитета и отправился домой. На данный момент профессор находится в статусе свидетеля.
Ранее сообщалось, что у Соловья дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. После этого экс-профессора МГИМО и его сына доставили в следственные органы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Новая российская вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной - Гинцбург
- Следователи допросили задержанного политолога Соловья
- Захарова: Россия больше не будет рассматривать заявления Столтенберга всерьез
- Microsoft выпустила большое обновление для Windows 11
- «Посмешище»: американцы высмеяли Байдена после его обращения к россиянам
- Госдеп: Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не снизилась
- Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага
- Псаки: США рассматривают введение санкций против российского руководства
- Европарламент утвердил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи
- Учёные обнаружили три неизвестных вида коронавируса
16 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru