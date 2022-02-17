Следователи допросили задержанного политолога Соловья

Мужчина покинул здание Следственного комитета и отправился домой. На данный момент профессор находится в статусе свидетеля.

Ранее сообщалось, что у Соловья дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. После этого экс-профессора МГИМО и его сына доставили в следственные органы.

