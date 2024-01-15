Следком вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО
Следственный комитет России вскрыл мошенничество на 27 млн рублей при поставках древесины для нужд специальной военной операции. Об этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.
По словам главы Следкома, дело о мошенничестве было возбуждено в Москве в отношении должностных лиц департамента военного имущества, Управления имуществом специальных проектов Минобороны, инвесткомпании «РНГС Капитал». По данным следствия, с последней заключили договоры на сумму свыше 119 млн рублей по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке, разгрузке древесины для СВО.
«Все виды работ были оплачены, но при этом частично компания "РНГС Капитал" их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей», — указал Бастрыкин.
Глава СК добавил, что предварительное следствие по делу продолжается.
Между тем Следком установил личности более тысячи иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ в зоне СВО, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru