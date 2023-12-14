Следком попросил МВД лишить семь человек гражданства России
Следственный комитет попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных в Москве за преступления. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова, передает РИА Новости.
«В соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — подчеркнула помощник руководителя главка.
По словам Ивановой, речь идет о людях, осужденных за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, публичное оправдание и пропаганду терроризма, изнасилования и насильственные действия сексуального характера, производство, сбыт либо пересылку наркотиков.
Ранее в Москве впервые лишили гражданства РФ двух уроженцев других стран, задержанных с запрещенными веществами в ходе рейда по борьбе с наркотиками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru