Следком попросил МВД лишить семь человек гражданства России

Следственный комитет попросил МВД лишить гражданства России семерых осужденных в Москве за преступления. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова, передает РИА Новости.

В России впервые лишили гражданства за преступления

«В соответствии со ст. 24 ФЗ от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве России" в органы МВД России для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — подчеркнула помощник руководителя главка.

По словам Ивановой, речь идет о людях, осужденных за уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, публичное оправдание и пропаганду терроризма, изнасилования и насильственные действия сексуального характера, производство, сбыт либо пересылку наркотиков.

Ранее в Москве впервые лишили гражданства РФ двух уроженцев других стран, задержанных с запрещенными веществами в ходе рейда по борьбе с наркотиками, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МВДПреступленияГражданство РФСледственный Комитет

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