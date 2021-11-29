Скворцова рассказала о личном опыте тестирования препарата «МИР 19»

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что применяла препарат «МИР 19» после контакта с зараженным коронавирусом человеком, передает РИА Новости.

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Скворцова отметила, что не заразилась инфекцией, несмотря на то, что пациент имел высокую концентрацию вируса.

Врач рассказала, что вирусная нагрузка резко падает при применении препарата после контакта с носителем вируса. «МИР 19» вдыхается в организм через нос, вдыхать препарат нужно раз в 4-5 часов в течение нескольких дней. По словам Скворцовой, препарат имеет сладковатый вкус.



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ТЕГИ:КоронавирусВероника Скворцова
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