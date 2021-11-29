Скворцова рассказала о личном опыте тестирования препарата «МИР 19»
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что применяла препарат «МИР 19» после контакта с зараженным коронавирусом человеком, передает РИА Новости.
Скворцова отметила, что не заразилась инфекцией, несмотря на то, что пациент имел высокую концентрацию вируса.
Врач рассказала, что вирусная нагрузка резко падает при применении препарата после контакта с носителем вируса. «МИР 19» вдыхается в организм через нос, вдыхать препарат нужно раз в 4-5 часов в течение нескольких дней. По словам Скворцовой, препарат имеет сладковатый вкус.
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