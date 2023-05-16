Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Скрипач Петр Лундстрем посетил московский пункта отбора на военную службу по контракту.

Музыкант отметил большое число изъявивших желание поступить на контрактную службу и слаженную работу.

Он заявил, что остался под впечатлением от количества пришедших людей, и добавил, что «это успокаивает и вселяет надежду». Лундстрем добавил, что весь потом людей распределен равномерно, и отметил системность движения процесса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияКонтрактыВоеннослужащие

Горячие новости

Все новости

партнеры