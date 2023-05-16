Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
16 мая 202315:15
Скрипач Петр Лундстрем посетил московский пункта отбора на военную службу по контракту.
Музыкант отметил большое число изъявивших желание поступить на контрактную службу и слаженную работу.
Он заявил, что остался под впечатлением от количества пришедших людей, и добавил, что «это успокаивает и вселяет надежду». Лундстрем добавил, что весь потом людей распределен равномерно, и отметил системность движения процесса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru