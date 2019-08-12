СКР проведёт проверку по заявлению избитой силовиком девушки

Следственный комитет проведёт проверку по заявлению Дарьи Сосновской, пожаловавшейся на избиение одним из правоохранителей во время задержания после акции 10 августа. Об этом сообщила ТАСС адвокат пострадавшей Татьяна Молоканова.

По её словам, девушка подала заявление в СК РФ. В ведомстве его приняли, сейчас защита ожидает решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в нём.

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Добавим, по словам защитника, Сосновская имеет медицинское освидетельствование, которое зафиксировало у неё ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тысяч рублей «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве». В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов поддержал инициативу правозащитника, отметив, что только наказав виновного силовые ведомства смогут свою реабилитировать репутацию.

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ФОТО: Стоп-кадр
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