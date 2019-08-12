СКР проведёт проверку по заявлению избитой силовиком девушки

Следственный комитет проведёт проверку по заявлению Дарьи Сосновской, пожаловавшейся на избиение одним из правоохранителей во время задержания после акции 10 августа. Об этом сообщила ТАСС адвокат пострадавшей Татьяна Молоканова.

По её словам, девушка подала заявление в СК РФ. В ведомстве его приняли, сейчас защита ожидает решения о возбуждении уголовного дела либо отказе в нём.