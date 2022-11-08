Скорость мобильного интернета МегаФона в «Outlet Village Белая Дача» выросла вдвое
МегаФон модернизировал сеть в одном из крупнейших аутлетов России – «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках. Скорость мобильного интернета на площади в 40 тысяч квадратных метров увеличилась в два раза.
Инфраструктура мобильного оператора также обновлена в строящемся рядом ЖК «Белая дача парк», где часть домов уже введена в эксплуатацию. Таким образом, вместе с расширением жилого комплекса растёт нагрузка на сеть и в новых домах, и в аутлете,
Специалисты МегаФона установили не только новейшее оборудование на базовые станции, но и задействовали новые частотные диапазоны. Они позволили исключить места со слабым сигналом, в частности, в магазинах, где множество различных перегородок мешают его устойчивому проникновению.
Модернизация также дала возможность абонентам МегаФона пользоваться качественной голосовой связью с применением технологии VoLTE. Она обеспечивает кристальной чистоты звук и позволяет не прерываться серфинг в мобильном интернете в процессе разговора по смартфону.
В компании отметили, что всего с начала года сеть МегаФона модернизирована в 150 жилых комплексах Москвы и области.
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