СК встал на защиту жилищных прав матери погибшего бойца в СВО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дела по факту проживания в аварийном доме матери бойца, погибшего в СВО.

«Женщина является инвалидом и с 2017 года проживает в аварийном доме, другие жильцы которого к настоящему времени расселены», - сообщили в пресс-службе СК.

РИА Новости отмечает, что речь идет о жительнице поселка Уршельский Владимирской области. В СМИ ранее появилась информация, что местные власти женщине предложили купить новое жилье на выплаты, которые она получила за гибель сына. Чиновники информацию опровергли.

Прокуратура Владимирской области также проводит проверку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоАлександр БастрыкинСледственный Комитет

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