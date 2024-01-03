СК возбудил уголовное дело против главы казахской общины в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы казахской общины в Москве Полата Джамалова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Против Джамалова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Как сообщает «РЕН ТВ», генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Его обвиняют в получении неправомерного доступа к конфиденциальной коммерческой информации.
Ранее оператор TVCOM исключил из сетки вещания спутникового и интернет-ТВ в Казахстане ряд российских телеканалов, включая Первый, передает «Радиоточка НСН».
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