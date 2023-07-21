СК ведет проверку после угроз вымогателей школьникам в Москве

В Москве следственные органы ведут проверку информации о том, что банда вымогателей угрожает школьникам и отнимает у них деньги, сообщает РИА Новости.

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По данному факту организована доследственная проверка. Ранее в интернете появилась информация о том, что несколько юношей в течение полугода запугивали школьников и отнимали у них деньги.

20 июля школьники с родителями пришли в полицию. В это время вымогатели приехали к полицейскому отделу и якобы стали угрожать расправой.

Ранее полицейские нашли и задержали подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Парке Горького. Ими оказались подростки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МоскваШколаСледственный Комитет

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