Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Заявление в полицию поступило на представителей УПЦ в Киево-Печерской лавре
- СМИ: Усс-младший сбежал при помощи нейтрализатора электронного браслета
- Собянин: с запуском двух новых диаметров легкого метро на БКЛ появится 10 новых пересадок
- Берлускони выписали из клиники
- СК РФ: замгубернатора НАО задержали за взятку
- Мурашко: доля российских препаратов в перечне жизненно важных составила 82%
- Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны СВО
- «АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с поставками комплектующих для LADA
- Следствие потребовало арестовать двух врио замгубернатора Брянской области
- Госдума предложит правительству эксперимент по сокращению рабочей недели
30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru