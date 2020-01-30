СК попросил об аресте экс-полицейских по «делу Голунова»
Следственный комитет направил в Басманный суд ходатайства о заключении под стражу пятерых бывших полицейских, задержанных накануне по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, задержанным предъявлены обвинения по трём статья Уголовного кодекса. Речь идёт о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, а также о незаконном обороте наркотиков.
Как сообщалось ранее, были задержаны бывшие сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО столицы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также экс-начальник этого отдела Игорь Ляховец.
По версии следствия, полицейские незаконно приобрели наркотики, а затем подложили их в рюкзак и жилище Голунова. Таким образом они сфальсифицировали доказательства вины Голунова в незаконном сбыте наркотиков.
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