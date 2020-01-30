СК попросил об аресте экс-полицейских по «делу Голунова»

Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, задержанным предъявлены обвинения по трём статья Уголовного кодекса. Речь идёт о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, а также о незаконном обороте наркотиков.

Как сообщалось ранее, были задержаны бывшие сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО столицы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также экс-начальник этого отдела Игорь Ляховец.

По версии следствия, полицейские незаконно приобрели наркотики, а затем подложили их в рюкзак и жилище Голунова. Таким образом они сфальсифицировали доказательства вины Голунова в незаконном сбыте наркотиков.

