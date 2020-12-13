СК отказался возбуждать дело после скандальных съемок Собчак в храме на Урале

В СК РФ решили не возбуждать уголовное дело из-за инцидента на съемках фильма Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который воглавлял отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов). Продолжается доследственная проверка, а постановление о воспрепятствовании законной деятельности журналистов обжаловали и отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Схимонаха-расстригу Сергия вызвали на допрос в СКР

«По поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается», - пояснил адвокат.

Напомним, 27 июня Собчак заявила о нападении на участников ее съемочной группы в монастыре, когда журналисты работали над фильмом об истязаниях детей в общине Романова. В результате происшествия у режиссера фильма Сергея Ерженкова медики диагностировали перелом кисти.

Ранее полиция Среднеуральска выявила в действиях неизвестных, нападавших на съемочную группу Собчак, признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Филиппов
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