СК отказался возбуждать дело после скандальных съемок Собчак в храме на Урале
В СК РФ решили не возбуждать уголовное дело из-за инцидента на съемках фильма Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который воглавлял отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов). Продолжается доследственная проверка, а постановление о воспрепятствовании законной деятельности журналистов обжаловали и отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
«По поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается», - пояснил адвокат.
Напомним, 27 июня Собчак заявила о нападении на участников ее съемочной группы в монастыре, когда журналисты работали над фильмом об истязаниях детей в общине Романова. В результате происшествия у режиссера фильма Сергея Ерженкова медики диагностировали перелом кисти.
Ранее полиция Среднеуральска выявила в действиях неизвестных, нападавших на съемочную группу Собчак, признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).
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