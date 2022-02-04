Ситуация с COVID-19 осложнилась в 33 регионах Росси
Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 33 регионах России. Об этом журналистам рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Отмечается, что в четырёх субъектах ситуация с COVID-19 наоборот, улучшилась. Это Еврейская АО, республики Северная Осетия и Чечня, а также Краснодарский край.
Ранее в оперштабе заявили, что за последние сутки в России выявили 168 201 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 12 452 765 заболевших COVID-19, 10 449 181 человек выздоровел, 334 039 пациентов умерли.
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12,5 млн+168 тыс. / сут.
Умерли
334 тыс.+682 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+58 449 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru