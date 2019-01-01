Систему электронного голосования протестируют столичные студенты

Московские студенты помогут проверить систему электронного голосования во время выборов лучшего председателя студенческого совета Москвы. Аналогичная система осенью этого года будет задействована на выборах в Мосгордуму. Как сообщает портале столичного мэра, после бета-тестирования учащиеся московских вузов укажут на возможные ошибки и смогут оставить свои замечания и предложения.

Для того, чтобы стать участником тестового электронного голосования, необходимо записаться с помощью личного кабинета на mos.ru. Желающих предварительно проверят в реестре студентов Москвы. Им также должно быть не меньше 16 лет. Регистрация будет открыта с 5 по 10 июля. Пробные «выборы» пройдут 11 июля 08:00 до 20:00.

Напомним, в числе финалистов конкурса на звание лучшего председателя студсовета — учащиеся РУДН, РГУ имени А.Н. Косыгина, РЭУ имени Г.В. Плеханова и других высших учебных заведений столицы.

Между тем, во время предстоящих выборов в Мосгордуму впервые в столице применят систему электронного голосования. Примерно полмиллиона жителей мегаполиса смогут выбрать депутатов, не выходя из дома, с помощью компьютера или смартфона.

Ранее НСН писала, что 29% москвичей на выборах в Московскую городскую думу готовы отдать свой голос за провластного кандидата. В то время, как за кандидата от оппозиции только 6%. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

