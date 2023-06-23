Система морского мониторинга повысит экобезопасность Камчатки

Новая система автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории повысит экологическую безопасность Камчатского края. Её разработает МегаФон, который стал партнёром правительства региона в данном направлении. Оператор поможет внедрить технологии для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф.

Система будет включать посты мониторинга, многопараметрические гидрохимические погружные зонды, устройства связи, а также автономное энергоснабжение. По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий. Все данные в автоматическом режиме будут передаваться в структуры органов власти.

Как отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, решения оператора для экомониторинга используют власти регионов, а также промышленные предприятия – как в России, так и за рубежом.

«Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям Камчатки оперативно оповещать население, принимать меры для устранения природных и техногенных катастроф. Система также поможет минимизировать ущерб от возможных аварий», — пояснил представитель оператора.

МегаФон обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами соседних регионов, а также федеральными органами исполнительной власти. Кроме того, соглашение предполагает развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в Камчатском крае для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

