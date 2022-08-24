Синоптики сообщили, когда ждать уменьшения гари в Москве и области
Жителям и гостям Москвы и области стоит ждать уменьшения гари в воздухе не раньше 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.
По его словам, до тех пор запах дыма будет усиливаться по вечерам, и утром, а уменьшаться днем. По сообщению Роспотребнадзора, причиной запахи гари после 17 августа стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях.
В ведомстве отметили, что дымка и запах гари не опасны для здоровья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru