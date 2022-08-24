Синоптики сообщили, когда ждать уменьшения гари в Москве и области

По его словам, до тех пор запах дыма будет усиливаться по вечерам, и утром, а уменьшаться днем. По сообщению Роспотребнадзора, причиной запахи гари после 17 августа стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях.

В ведомстве отметили, что дымка и запах гари не опасны для здоровья.

