Синоптики рассказали о погоде на 9 мая

Переменная облачность без существенного похолодания ожидается, по предварительным данным, на День Победы в столичном регионе. Температура воздуха составит от 15 до 18 градусов тепла. Такой прогноз на 9 мая озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает АГН «Москва».

По словам специалиста, вести речь о дожде сейчас не представляется возможным из-за неточности прогноза, хотя вероятность осадков точно есть. Точные данные будут корректироваться ежедневно по мере приближения к празднику.

