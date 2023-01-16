Синоптики предрекли возвращение морозов 22 января
Похолодание придет в российскую столицу 22 января. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды Александр Синенков в беседе с ТАСС.
В будние дни, отметил синоптик, температура будет повышаться, во второй половине недели пройдет дождь с мокрым снегом, но уже в субботу температура опустится до 0 градусов, а в воскресенье ожидается до 4 градусов ниже нуля днем и до 6 градусов мороза ночью.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая половина января и февраль в Центральной России ожидаются сравнительно теплыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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