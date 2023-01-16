Синоптики предрекли возвращение морозов 22 января

В будние дни, отметил синоптик, температура будет повышаться, во второй половине недели пройдет дождь с мокрым снегом, но уже в субботу температура опустится до 0 градусов, а в воскресенье ожидается до 4 градусов ниже нуля днем и до 6 градусов мороза ночью.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая половина января и февраль в Центральной России ожидаются сравнительно теплыми. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

