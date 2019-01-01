Синоптики пообещали москвичам ветреную и дождливую неделю

В течение наступившей недели жителям столичного региона не стоит рассчитывать на солнечную и по-летнему тёплую погоду. Как пишет РИА Новости, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ближайшие дни в Москве и области ожидается пасмурная и ветреная погода с кратковременными дождями. При этом столбики термометров не будут превышать отметку +22 градуса. Лишь в понедельник воздух может прогреться до +25-ти.

Специалист добавила, что похолодание в столичном регионе начнётся со вторника. В ночные часы в Москве ожидается около +13 градусов, Днём будет не выше 20-ти градусов со знаком плюс. Позднякова подчеркнула, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. При этом, по её словам, в столице будет пасмурно и ветрено. Такой характер погоды сохраниться в регионе на протяжении рабочей недели. Лишь к субботе погода в мегаполисе немного улучшится. При этом в центре погоды «Фобос» также отметили, что к концу недели ожидается понижение атмосферного давления, отмечает АГН «Москва».