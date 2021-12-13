Синоптик Тишковец пообещали москвичам «мощные» сугробы

По его словам, жители и гости города увидят «мощные» сугробы. Согласно прогнозу, декабрь в мегаполисе будет и дальше напоминать «погодный сэндвич», в котором тепло сменяется холодом. Как отметил Тишковец, в течение новой рабочей недели температурные показатели будут превышать климатическую норму.

В первой половине недели ночные температуры составят от -1 до -6 градусов, днем — ближе к нулю. При этом ожидается небольшой снег. 23 декабря в Москве воздух прогреется до плюсовых значений.

С наступлением выходных в темное время суток похолодает до -5…-10, днем не выше -1…-6.

Как сообщил ранее Тишковец, ночь на пятницу, 10 декабря, стала самой холодной в текущем сезоне в Москве.

