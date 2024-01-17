Синоптик Позднякова предупредила о ненастье в Москве на Крещенский сочельник

Погода в Москве 18 января, на Крещенский сочельник, и в праздничную ночь будет ненастной. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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«Днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, начнется снег, местами сильный, поднимется метель, что приведет к заносам на дорогах и снежному накату. Порывы ветра будут превышать 15 м/с», — отметила синоптик.

Ожидается, что с полудня 18 января до полудня 19-го в столице выпадет до трети месячной нормы осадков, высота снежного покрова будет выше 40 см.

По словам Поздняковой, к полуночи 19 января потеплеет до 0..+1 градуса, при этом «будет пронзительно холодно». Однако днем в пятницу ветер и снег станут постепенно стихать.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 18 января температура в Москве повысится до -5…-7 °С, а 19 января прогнозируется нулевая и слабоположительная температура воздуха, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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