Синоптик Позднякова предупредила о ненастье в Москве на Крещенский сочельник

«Днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, начнется снег, местами сильный, поднимется метель, что приведет к заносам на дорогах и снежному накату. Порывы ветра будут превышать 15 м/с», — отметила синоптик.

Ожидается, что с полудня 18 января до полудня 19-го в столице выпадет до трети месячной нормы осадков, высота снежного покрова будет выше 40 см.

По словам Поздняковой, к полуночи 19 января потеплеет до 0..+1 градуса, при этом «будет пронзительно холодно». Однако днем в пятницу ветер и снег станут постепенно стихать.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 18 января температура в Москве повысится до -5…-7 °С, а 19 января прогнозируется нулевая и слабоположительная температура воздуха, пишет RT.

