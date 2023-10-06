Синоптик Макарова посоветовала московским водителям поменять шины

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью RT заявила, что в Москве и области в ночь на 7 октября ожидается мокрый снег.

Синоптик призвал москвичей не торопиться с зимней резиной

По её словам, в субботу возможны дождь и мокрый снег, температура понизится. Это связано с влиянием целой серии циклонов, которые движутся с северо-запада.

Она отметила, что днём в воскресенье температура в столице не превысит четырёх градусов тепла, а в Подмосковье - не более шести градусов выше нуля.

«Прогнозируется гололедица, что потребует от автомобилистов смены шин, быть особенно осторожными, внимательными и к себе и ко всем участникам дорожного движения», — объяснила синоптик.

Макарова добавила, что до середины следующей недели прогнозируется около нулевая температура, а затем, с очередным циклоном, она повысится.

Ранее в департаменте транспорта Москвы рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок на машинах с летней резиной вечером в пятницу, 6 октября, и утром в субботу, 7 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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