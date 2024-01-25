Синоптик Леус спрогнозировал конец оттепели в Москве

Синоптик отметил, что не стал бы говорить об «экстраординарном» или сильном похолодании в столице.

«Но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня - это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме», — указал Леус.

По данным Гидрометцентра, 25 января в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, гололедица, температура — до минус 1 градуса. При этом в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса, ночью может похолодать до минус восьми.

Ранее Михаил Леус в беседе с RT предупредил, что с четверга погода в столичном регионе изменится под влиянием североатлантического циклона, температура воздуха начнет постепенно снижаться.

