Синоптик Леус спрогнозировал конец оттепели в Москве
Оттепель в Москве завершится в конце рабочей недели, в городе ожидается отрицательная температура воздуха. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с ТАСС.
Синоптик отметил, что не стал бы говорить об «экстраординарном» или сильном похолодании в столице.
«Но то, что мы из оттепели уйдем в зону отрицательных температур уже начиная с завтрашнего дня - это да. А в воскресенье температура будет примерно соответствовать климатической норме», — указал Леус.
По данным Гидрометцентра, 25 января в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, гололедица, температура — до минус 1 градуса. При этом в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 1 градуса, ночью может похолодать до минус восьми.
Ранее Михаил Леус в беседе с RT предупредил, что с четверга погода в столичном регионе изменится под влиянием североатлантического циклона, температура воздуха начнет постепенно снижаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru