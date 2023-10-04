Симоньян пригласили в Сибирь после ее предложения взорвать там ядерную бомбу
Главред RT Маргарита Симоньян, предложившая устроить ядерный взрыв над Сибирью, не ассоциирует себя с Россией и не понимает важности региона для страны, заявил депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей Олег Матвейчев в беседе с «Газетой.Ru».
Накануне в соцсетях стало распространяться видео отрывка из программы Симоньян, где она рассказала, что если произвести термоядерный взрыв над Сибирью, то ядерной зимы не будет, и никто не умрёт от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники.
Матвейчев удивился, что главред RT до сих пор не извинилась перед сибиряками за свои слова и указал на то, что Симоньян больше ездила по Америке и Европе, а «в Сибири не была никогда». Депутат предложил Симоньян съездить в регион.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об угрожающих последствиях любого термоядерного взрыва. По его словам, последствия могут сказываться на тысячелетия вперед, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru