Симоньян пригласили в Сибирь после ее предложения взорвать там ядерную бомбу

Накануне в соцсетях стало распространяться видео отрывка из программы Симоньян, где она рассказала, что если произвести термоядерный взрыв над Сибирью, то ядерной зимы не будет, и никто не умрёт от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники.

Матвейчев удивился, что главред RT до сих пор не извинилась перед сибиряками за свои слова и указал на то, что Симоньян больше ездила по Америке и Европе, а «в Сибири не была никогда». Депутат предложил Симоньян съездить в регион.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил об угрожающих последствиях любого термоядерного взрыва. По его словам, последствия могут сказываться на тысячелетия вперед, передает «Радиоточка НСН».

